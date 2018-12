Vestiti fucsia al bimbo in asilo, la madre protesta: «Meglio bagnato che vestito da femmina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quei pantaloni, che le maestre hanno fatto indossare al figlio che si era fatto la pipì addosso, sono stati una offesa. È quanto ha sostenuto la madre del bambino, che ha protestato con la scuola per la scelta delle maestre: «meglio bagnato che vestito da femmina». L'episodio, raccontato da alcuni giornali locali, è accaduto la scorsa settimana a, nel Torinese, alla scuola dell'infanzia Peter Pan. Il bimbo non è riuscito a trattenere la pipì. E per tre volte le maestre hanno dovuto cambiarlo. L'ultima volta, però, le insegnanti hanno dovuto far ricorso all'armadio dei vestiti d'emergenza, perché i cambi erano finiti. L'unico paio di pantaloni era fucsia e le maestre non hanno avuto dubbi a farglielo indossare. Quando la madre si è presentata a scuola per portare a casa il figlio, però, è scattata la protesta. «Non voglio che gli vengano idee sull'identità di genere in conflitto», ha sostenuto il genitore con il dirigente scolastico che ha invece difeso le insegnanti. «Le maestre - ha detto quest'ultimo - hanno agito con buon senso»