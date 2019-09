Forno regala di sera il pane avanzato ai poveri. Il post su Fb: «Lasciatelo a chi ha bisogno»

Ogni sera a Ercolano, in provincia di Napoli, un panificio lascia una grande busta all'esterno dell'esercizio commerciale: dentro ci sono pane, panini, focacce e altri prodotti da forno invenduti durante la giornata, messi a disposizione per le persone più bisognose. Gino Varriale e la moglie Lisa che gestiscono il forno "Super Pane" in via IV Novembre 133, hanno deciso di aiutare i poveri lasciando, ogni sera, all'esterno del panificio, buste con pane e prodotti da forno avanzati, evitando così di gettarli. Pane messo a disposizione di chi, per motivi economici, non può permettersi di acquistarlo.

Gino e Lisa lo scrivono in chiaro sulla pagina Facebook: «Come sempre tutte le sere dalle 9:30 in poi da Super Pane in via IV Novembre trovate sempre qualcosa per tutte le persone meno abbienti con il pane gratuito a vostra disposizione. Mi raccomando: abbiate rispetto per tutti e soprattutto non siate ostinati a prendere quello che vi serve e lasciate un po' di pane anche a chi ne ha bisogno». Ma come nasce l'idea? «Sappiamo cosa vuol dire per molte persone avere difficoltà a mettere un piatto a tavola» spiega Gino, impegnato in iniziative di volontariato per i più deboli.

«E così, dopo la chiusura dell'attività, la sera, mettiamo fuori delle buste con pane e altri prodotti da forno che non abbiamo venduto, a disposizione di chi ha bisogno». Gettare il pane non venduto «sarebbe un peccato», spiega Gino. Sulla pagina Facebook si susseguono in queste ore numerosi i commenti di plauso per l'iniziativa. C'è chi scrive «Bravi ragazzi, speriamo che molti altri prendano esempio da voi», e anche «siete degli eroi veri, congratulazioni e che vi vada sempre alla grande, stima per voi».



