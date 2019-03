Pamela Mastropietro, le foto dei resti del corpo e dell'autopsia mostrate in aula

Le immagini dei resti e dell'autopsia sul corpo di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa e fatta a pezzi a Macerata, saranno mostrate in aula nel corso dell'udienza di oggi del processo che vede imputato Innocente Oseghale, davanti alla Corte di assise. Saranno ascoltati i consulenti medici e saranno dunque proiettate le foto relative all'autopsia sui resti della ragazza.

Proprio per questo motivo, per garantire «il sereno svolgimento del dibattimento» e per «tutelare la giovane vittima», la Corte, prima di iniziare l'escussione dei consulenti, ha deciso che l'udienza avvenga a porte chiuse: è stato fatto uscire il pubblico. Ammessi in aula, invece, giornalisti e parenti della vittima.



