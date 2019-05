Omicidio Pamela, attesa sentenza per Oseghale, la mamma urla in aula: «Giustizia per mia figlia»

Atteso da una piccola folla Innocent Oseghale è arrivato nel Tribunale di Macerata per l'udienza finale del processo in Corte di Assise in cui è imputato con le accuse di omicidio, vilipendio di cadavere e violenza sessuale per la morte di Pamela Mastropietro: per lui è stato chiesto l'ergastolo. Tuta blu e rossa, il pusher nigeriano è stato portato nel palazzo di giustizia dagli agenti della polizia penitenziaria.

Fuori del tribunale, un gruppo di manifestanti e i genitori della 18enne romana. «Giustizia per Pamela» ha gridato la madre, Alessandra Verni, prima di entrare. «Speriamo che giustizia sia fatta» ha detto il legale della famiglia e zio di Pamela, Marco Valerio Verni, auspicando «il massimo della pena» per Oseghale.



