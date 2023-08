Russo arrestato all'aeroporto di Palermo: condannato per terrorismo, era ricercato in tutto il mondo

Un 50enne russo è stato arrestato dagli agenti di polizia in servizio all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. L'uomo era appena atterrato in Sicilia: era stato condannato per terrorismo in Russia e su di lui pendeva un ordine di cattura internazionale. Non è chiaro se abbia viaggiato utilizzando documenti falsi, né perché sia arrivato a Palermo.

Chi è il russo arrestato a Palermo

L'uomo, che per un periodo avrebbe vissuto in Siria, era stato condannato nel 2017 dalla Federazione russa ed era ricercato dalle polizie di tutto il mondo. L'arresto è stato convalidato dal gip. All'esito del suo interrogatorio saranno avviate le procedure per l'estradizione.