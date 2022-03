Palermo, padre si oppone alla relazione della figlia, il fidanzato 20enne lo uccide: «Non voleva che stessimo insieme»

Il papà si era opposto alla relazione tra sua figlia e quel ragazzo. Ma al fidanzato non andava giù. Così, Alessandro Sammarco, 20 anni, ieri ha sparato all'uomo che ostacolava la sua storia d'amore e l'ha ucciso. Da tempo c'erano liti tra Natale Caravello, l'uomo di 46 anni ucciso ieri sera a Brancaccio, e il suo assassino reo confesso, Alessandro Sammarco. Come ha raccontato lo stesso ragazzo alla Squadra mobile di Palermo, che conduce l'inchiesta, la vittima non voleva che il giovane intraprendesse una relazione sentimentale con la figlia ventenne.

Nella notte il ragazzo di 20 anni avrebbe raccontato agli investigatori di avere sparato alla vittima perché la vittima non voleva che avesse un rapporto sentimentale con la figlia. La Squadra mobile aveva escluso dal primo momento il movente mafioso.

