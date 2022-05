Palermo, incinta all'ottavo mese di gravidanza ha un malore e muore in casa: il bimbo nasce con cesareo, ma è grave

Una donna di 38 anni, incinta all'ottavo mese, è morta nella sua abitazione in via Antonio Vian a Palermo. A dare l'allarme AL 118 è stato il marito che ha detto di aver visto la donna avere un malore, svenire e accasciarsi a terra.

L'arrivo del 118 e il parto cesareo d'urgenza

Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari, che una volta costatato il decesso la hanno trasportata all'Ospedale Buccheri La Ferla dove è stato eseguito un cesareo d'urgenza per far nascere il bambino. Le condizioni del neonato però sono molto gravi. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per appurare le cause del decesso.