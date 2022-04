Palermo, cadavere trovato in via Nenni: indagini in corso. «Aveva una corda intorno al collo»

Stamane in via Pietro Nenni a Palermo è stato trovato in strada il cadavere di un uomo. A dare l'allarme alcune guardie giurate che hanno allertato polizia e 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Si tratterebbe di un cittadino di 41 anni del Bangladesh. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo aveva una corda attorno al collo e una delle due estremità era legata a una ringhiera. Il cadavere è stato trasferito all'Istituto di medicina legale del Policlinico. Sarà l'esame autoptico, disposto dal pm, a chiarire le cause e l'ora del decesso. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile.