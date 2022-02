Palermo, autista aggredito, insultato e preso a schiaffi dai passeggeri: il video diventa virale

Prima gli insulti e le urla, poi schiaffi e pugni. Un autista della compagnia Amat in servizio sulla linea autobus 389, da Palermo a Monreale, è stato aggredito da due uomini saliti sul mezzo. Un passeggero ha ripreso la scena e il video è diventato virale sui social. Nel filmato si vedono due persone che insultano più volte l'autista, urlandogli contro, dando pugni al vetro e infine picchiandolo con schiaffi e pugni al petto e in faccia.

L'autista presenterà denuncia, immagini acquisite dalle forze dell'ordine

L'autista, in servizio da 35 anni ha già detto che presenterà denuncia. Resta da chiarire la dinamica dell'aggressione, intanto le immagini sono state aquisite dalle forze dell'Ordine «Abbiamo sentito l’autista che ci ha confermato che questa mattina presenterà denuncia, queste aggressioni sono intollerabili»- ha dichiarato la società di trasporti Amat a Blogdisicilia.it - «Abbiamo estrapolato le immagini e sono a disposizione delle forze dell’ordine. Purtroppo in questi mesi stiamo soffrendo una carenza di mezzi e di autisti. Abbiamo poche vetture per coprire la tratta da Monreale a Palermo. Ieri dovevano essere cinque vetture e invece ne avevamo solo tre. Questo comporta la presenza di tanti passeggeri dentro gli autobus e le continue tensioni. Non per voler giustificare quanto successo. Ma ieri è accaduto sulla linea 389 oggi potrebbe successe su un’altra tratta. Abbiamo subito tagli importanti nel contratto di servizio. E questi sono gli effetti»

«Sono scene che a Palermo purtroppo abbiano già visto ma che non vorremmo mai più vedere - afferma il capogruppo della Lega al Consiglio comunale Igor Gelarda - È incredibile che sulla linea che collega Palermo con Monreale ci sia una sola vettura, frutto dei tagli al trasporto pubblico che penalizza anche economicamente la nostra città. L'autobus strapieno e le restrizioni anti Covid sembra abbiano contribuito ad esasperare gli animi. La Lega esprime solidarietà all'autista aggredito».