Morta a 19 anni dopo gli abusi, il padre condannato all'ergastolo

È stato condannato all'ergastolo Muhammad Riaz, padre della 19enne Azka Riaz, italiana di origine pakistana che è morta il 24 febbraio del 2018 investita da un'auto. L'uomo la avrebbe picchiata tanto da romperle la mandibola e lasciata dolorante a terra dove poi era stata travolta. Dopo quasi 5 ore e mezza di camera di consiglio la Corte d'assise di Macerata ha condannato il padre all'ergastolo per omicidio volontario e per le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

