Donna aggredita e rapinata da un uomo di colore sulla strada del cimitero

Una donna di 78 anni ieri pomeriggio è stata brutalmente aggredita a Paese (Treviso) in Strada del cimitero. Il fatto è accaduto intorno alle 15.30: N.L, queste le iniziali del nome della vittima, è stata rapinata da un giovane di colore che l'ha assalita alle spalle tappandole la bocca e facendola cadere con la faccia sull'asfalto. Un passante ha provato a fermare l'aggressore - di cui non si conosce l'identità - che però è fuggito via di corsa con la borsa sottratta alla donna.

LEGGI ANCHE Roma, rapina anziana e la fa cadere a terra: 19enne rom arrestata grazie alle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA