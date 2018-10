Padre e figlio uccisi a colpi di pistola a Sesto Fiorentino: arrestato il vicino di casa

LEGGI ANCHE

L'omicida si chiama Fabrizio Barna e ha 53anni. Secondo quanto si apprende il duplice omicidio sarebbe avvenuto in una casa colonica dove padre e figlio stavano lavorando. Barna aveva una pistola regolarmente denunciata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale del 118.

Padre e figlio sono stati ammazzati a colpi di pistola da un vicino di casa. Il duplice omicidio è avvenuto a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.L'autore del delitto è stato arrestato. La strage familiare è accaduta in via dei Grilli,all'altezza del numero 5.