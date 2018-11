Padre incendia la casa: muore il figlio di 11 anni. Aveva il divieto di avvicinamento

Voleva probabilmente vendicarsi con la moglie che aveva ottenuto il divieto di avvicinamento. E così ha dato fuoco alla casa. È morto il bambino di 11 anni che si trovava nella villetta di Sabbioneta (Mantova) che il padre avrebbe incendiato.



L'uomo, italiano, a quanto si è saputo aveva ricevuto 4 giorni fa un divieto ad avvicinarsi alla casa familiare emesso dal gip di Mantova. I Carabinieri della città virgiliana, coordinati dal comandante Fabio Federici, stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.



Secondo quanto si è saputo, la madre del bambino stava rincasando dopo aver portato altri suoi due figli ad attività pomeridiane, e ha visto il marito uscire dalla casa e salire a bordo di un'auto con la quale ha speronato la sua. Quando i Carabinieri e il personale del 118 sono arrivati nell'abitazione, il bambino era esanime ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.



Sono state diramate le segnalazioni e l'uomo è stato trovato in un bar dagli agenti della Polizia stradale di Cremona, i quali ora si trovano con i Carabinieri in caserma in attesa dei provvedimenti della magistratura. Sulla vicenda indaga la Procura di Mantova, competente sul fatto, mentre della convalida del fermo si occuperà la Procura di Cremona.

Ultimo aggiornamento: 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA