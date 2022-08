Domenica 7 Agosto 2022, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Notte di trepidazione per le condizioni di un diciannovenne di Scorzè, ricoverato d’urgenza all’ospedale di Padova per sospetto trauma cranico in seguito ad una caduta. Ma non una caduta qualsiasi. Sul fatto stanno infatti indagando i Carabinieri di Trebaseleghe, intervenuti sul posto. Il giovane era in compagnia di amici, a bordo di un pick up Mitsubishi, ed era, a quanto appreso dalle prime informazioni, sul sedile posteriore quando, in una curva, sporgendosi dal finestrino, è caduto al di fuori, rotolando sull’asfalto e battendo con violenza il capo per terra.

Terracina, bambino di 11 anni investito e ucciso sulle strisce: la folla cerca di linciare l'automobilista 18enne



L’ALLARME

La chiamata al Suem per dare l’allarme è giunta poco dopo le 20, e in ragione delle condizioni del ragazzo si è mosso l’elisoccorso da Treviso che dopo i primi accertamenti dei sanitari sul posto lo ha trasportato all’ospedale di Padova dove è stato ricoverato in Rianimazione. É molto grave.

Per quanto è al momento possibile capire della dinamica dell’incidente, il mezzo stava percorrendo una strada secondaria che racchiude un piccolo quartiere di abitazioni, via delle Fonti, nella frazione di Sant’Ambrogio.

Una stradina tranquilla ma con quattro curve secche, a 90 gradi. Difficile ipotizzare come sia potuto accadere che un giovane in quelle condizioni, con velocità relativamente bassa a causa della presenza delle curve ravvicinate, sia potuto cader fuori dall’abitacolo. Ma così sembrerebbe sia successo.



Il veicolo era condotto da un coetaneo e a bordo c’erano altri due amici. Dalle case, alcuni residenti sono scesi in strada, e la macchina dei soccorsi è partita con celerità. Ma solo al termine della nottata si potrà forse capire se le condizioni di forte gravità del diciannovenne avranno avuto nelle prime ore sviluppi favorevoli.