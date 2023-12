Padova, scoperto un cadavere in Prato della Valle

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 10:51

A Padova, nella zona di Prato della Valle, è stata fatta una macabra scoperta. Un cadavere è stato infatti trovato nel canale che circonda l'isola nel cuore della città. Le autorità, tra cui polizia e vigili del fuoco, sono intervenute sul posto per il recupero del corpo. Al momento, l'identità della vittima è ancora sconosciuta. Sono attualmente in corso accertamenti medico-legali per determinare le circostanze della morte.

Cosa è successo

Il corpo di un uomo di origine africana è stato trovato, stamane, in una canaletta in Prato della Valle a Padova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno recuperato la salma. Presenti anche i sanitari del Suem 118 per certificare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto la Polizia di stato.