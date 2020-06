A Monastier in questi giorni non si parla d'altro: dell'improvvisa scomparsa di Nicole Volpato, studentessa 12enne stroncata in soli cinque giorni da una forma di leucemia fulminante . Presa in carico dal Pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso domenica scorsa 24 maggio, dove l'avevano accompagnata i suoi genitori a causa di un malessere iniziato pochi giorni prima con l'estrazione di un dente , la piccola è stata successivamente trasportata d'urgenza all'ospedale di Padova, nel reparto di pediatria, dove i medici hanno tentato tutto il possibile pur di salvarla. Ma, purtroppo, Nicole non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere su un lettino dell'ospedale di Padova nel primo pomeriggio di venerdì 29 maggio, lasciando nella disperazione più assoluta mamma Carmen, papà Walter e la sorellina Alessia, i nonni, gli zii, i cuginetti, gli amici dei genitori e i suoi numerosi amichetti.

Tumori, uccisa a 12 anni da una leucemia fulminante: malattia iniziata con un semplice malessere

IL CARATTERE

Nicole era quella che solitamente si definisce una brava bambina: buona, socievole, disponibile e sorridente con tutti, educata, che si impegnava nello studio e nello sport. Le sue maestre delle scuola primaria l'hanno descritta «come la figlia ideale, quella che tutti vorrebbero avere, per la solarità e la bontà che esprimeva, andando d'accordo con tutti». I funerali di Nicole saranno celebrati dal parroco monsignor Luigi Dal Bello nella chiesa abbaziale di Monastier, partendo dall'ospedale di Padova, mercoledì pomeriggio 3 giugno alle 15, secondo i protocolli di sicurezza imposti per il contenimento del rischio derivante da Covid-19. Si prevede un grande afflusso di partecipanti e si raccomanda a tutti di rispettare la normativa, adottando comportamenti conformi. La famiglia Volpato ha fatto sapere che non vuole fiori; eventuali offerte saranno devolute al reparto di pediatria dell'ospedale di Padova.

I MESSAGGI

Ieri e sabato sulla pagina Facebook del papà Walter sono comparsi tanti cuori e messaggi affettuosi, di vicinanza e conforto, da parte di amici e conoscenti. «Non ci sono parole che possano lenire un dolore così grande» scrive Valentina. «Nessuna parola può alleviare il tuo dolore, non è giusto quello che è accaduto, ma sappi che ti sono vicina e come mamma ti mando un abbraccio e tutta la mia energia» spiega Lorena. «Non c'è dolore più grande della perdita di un figlio aggiunge Antonella ma sono sicura che il vostro dolce angelo vi darà la forza per andare avanti». Parecchi messaggi di condoglianze e conforto per la famiglia Volpato sono stati condivisi anche nella pagina facebook della sindaca di Monastier, Paola Moro. «Certe tragedie ci spiazzano e ci rendono incapaci di commentare» scrive la sindaca. «Il tuo sorriso, la tua gentilezza resteranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti e ora dovrà gestire un grande dolore. Vola in cielo piccolo Angelo di Monastier».

Leucemia fulminante spegne il sorriso di Nicole a soli 12 anni MONASTIER - Una malattia acuta e fulminante, in soli cinque giorni, ha strappato il sorriso e la vita Nicole Volpato, 12 anni, studentessa di prima media di Monastier di Treviso.

Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA