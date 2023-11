Padova, incendio in un appartamento: 15 intossicati

Venerdì 17 Novembre 2023, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 10:29

Un incendio scoppiato alle 5 del mattino in un appartamento al terzo piano di un edificio nel quartiere Guizza a Padova ha richiesto l'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco. Per precauzione, sono state evacuate 60 persone dalle abitazioni circostanti. Quindici residenti sono stati soccorsi e affidati al personale sanitario. L'incendio è stato domato, e al momento sono in corso le operazioni di bonifica.

#Padova, poco prima delle 5 del mattino 4 squadre dei #vigilidelfuoco impegnate nel quartiere Guizza per un appartamento in fiamme al 3º piano di un palazzo: soccorsi 15 residenti, per precauzione evacuate dalle abitazioni 60 persone. Operazioni di bonifica in corso#17novembre pic.twitter.com/fzcMvkyUVt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2023