24 Maggio 2021

Zuffa tra cani a Cadoneghe: per separarli il proprietario ci rimette un dito. L'episodio è accaduto sabato al parco pubblico nella zona artigianale del quartiere Bragni di Cadoneghe, a Padova.

La zuffa tra tre cani, due dei quali che vagavano liberi, è costata cara al padrone dell'unico che invece era al guinzaglio ed è stato aggredito dagli altri due: per difendere il suo amico fido con un morso gli è stata staccata la falange di un dito. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cadoneghe e un carabiniere, non in servizio, amico del proprietario rimasto ferito.

«Il nostro vicino di casa si stava facendo la solita passeggiata col suo cane per poi fermarsi dentro il parco sempre col suo cane al guinzaglio - racconta D. G., che ha assistito alla scena-. All'improvviso è arrivato al parco un uomo, che è stato più volte segnalato ai carabinieri e ai vigili per la cattiva abitudine di non usare il guinzaglio, con i suoi due cani di grossa taglia liberi, come sempre. Questi si sono avvicinati al nostro vicino che era seduto tranquillamente col suo cane col guinzaglio e hanno aggredito il suo quattro zampe».

Ad un certo punto si sono sentite le urla dell'uomo seduto sulla panchina e l'abbaiare dei cani che si stavano azzuffando; intuendo che la situazione si stava facendo seria e pericolosa, molti residenti della zona sono scesi in strada e hanno trovato il loro vicino sanguinante e dolorante. «Il nostro vicino, sempre con il cane al guinzaglio, sanguinava da una mano e gli mancava un pezzo del dito medio - racconta ancora D.G. -. A quel punto abbiamo chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Dopo più di sei ore tra attesa al pronto soccorso e piccolo intervento, il nostro vicino ferito è tornato a casa. Vorrei chiedere, visto che quell'uomo era stato segnalato varie volte al parco con i cani senza guinzaglio, se poteva essere multato e magari fargli una diffida a non frequentare il parco. Preciso che anch'io ho un cane. Chiedo al sindaco: non si potrebbe creare un'area cane anche in questa zona?».

L'uomo con i due cani senza guinzaglio è già stato visto, e segnalato, numerose volte dai residenti. E molti di loro hanno confermato che, in più occasioni, i suoi cani hanno aggredito i loro animali. Saputo del fatto, il primo cittadino Marco Schiesaro ha ringraziato il cittadino per la segnalazione e per averlo informato. Ha poi annunciato: «Lunedì riunirò la polizia locale alla quale darò delle prescrizioni più precise in merito all'osservanza del regolamento che è già vigente qui da noi a Cadoneghe e che impone di accompagnare i cani al guinzaglio quando si è sul suolo pubblico e di tenere in tasca una museruola al bisogno. Come per tutte le norme e per tutti i regolamenti c'è bisogno però di buon senso e di attenzione civica».

«Questo perché prima di tutto c'è bisogno che ciascun cittadino si comporti da buon cittadino e quindi che rispetti le prescrizioni e le regole contenute nei regolamenti - chiude - Le forze dell'ordine sono sempre presenti sul territorio e questa amministrazione ha inserito anche i controlli serali per aumentare la sicurezza. Tuttavia è impensabile e difficile voler pretendere che carabinieri, vigili e polizia siano sempre dappertutto, specialmente per questi accadimenti dove basterebbe veramente poco, come seguire le norme e avere buon senso e rispetto per gli altri, per evitare spiacevoli episodi».

L.Lev.