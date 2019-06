Cadaveri di migranti stesi sul piazzale della stazione: la provocazione dell'artista

Un lenzuolo bianco a ricoprire un corpo, quello di un migrante. E poi cartelli esplicativi con sopra scritti i luoghi comuni sull'immigrazione, il famoso "statevene a casa vostra". E' la provocazione in netta polemica con la gestione dei migranti in Italia dell'artista conosciuto come "12ANNI" messa in scena questa mattina, 26 giugno, nel piazzale della stazione di Padova.



