Padova, bambino di 6 anni morto in 10 giorni: leucemia fulminante

A soli 6 anni è morto per una forma di leucemia fulminante. Il piccolo Davide Favaron è sopravvissuto solo dieci giorni dal momento in cui ha ricevuto questa terribile diagnosi. L'intera comunità di Scorzè (in provincia di Padova) è sotto choc. Davide è stato assalito prima da una febbre alta e poi, tempo dieci giorni, è spirato.

Quando la temperatura del bimbo si era alzata i genitori lo avevano portato immediatamente in ospedale a Padova. Lì la famiglia ha scoperto che Davide era malato: una rara forma di leucemia, hanno spiegato i medici. Poi la situazione è improvvisamente precipitata e in appena dieci giorni il suo giovane cuore ha cessato di battere.

I medici che hanno individuato la malattia e hanno dovuto comunicarlo ai genitori non si aspettavano un decorso così rapido. I genitori - scrive Il Gazzettino - sono molto conosciuti in paese per il loro impegno nella parrocchia di Scorzé e nella sagra di San Benedetto.

Il bimbo non aveva mai avuto problemi particolari di salute. Era conosciuto e descritto come un bambino molto dolce, con gli occhi chiari e grandi e una grande passione per i dinosauri. I genitori, Fabio e Francesca, sono comprensibilmente sconvolti.