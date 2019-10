Padova, bidella con diploma falso: una parte dello stipendio finisce sotto sequestro

Per ottenere il lavoro da bidella in uno scuola media di Selvazzano Dentro (Padova), aveva presentato un diploma falso. Ora che il raggiro è stato scoperto, alla donna è stata sequestrata una parte dello stipendio: circa 7.000 euro. L. F. L., 55 ann, è anche stata indagata per truffa ai danni dello Stato. A chiedere e ottenere il sequestro preventivo di parte degli stipendi indebitamente guadagnati nell'anno scolastico che va dall'ottobre 2018 al giugno dello scorso anno, è stata la pm Silvia Golin. Dagli accertamenti è emerso che la donna avrebbe presentato alla scuola media un diploma ottenuto alla scuola Gian Battista Alberti di Salerno. Ma l'inchiesta ha dimostrato che la bidella non aveva mai studiato in quell'istituto.

Curriculum falso per la graduatoria: nei guai 50 bidelli campani in servizio in Veneto, Lombardia e Toscana

Scuola, c'è il decreto: 48 mila docenti da assumere

© RIPRODUZIONE RISERVATA