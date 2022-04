Padova, bambino di 6 anni positivo al Covid muore dopo crisi respiratoria: arrivato già senza vita in ospedale

Un bambino originario di Codevigo (Padova) è morto, in seguito a una grave crisi respiratoria, è giunto nelle prime ore di questa mattina, già senza vita, all'ospedale dell'Università di Padova. Dal 27 aprile, secondo i primi accertamenti, era risultato positivo al Covid a seguito di un tampone effettuato a Chioggia. Il decesso è sopraggiunto mentre veniva stato trasportato dall'ambulanza verso la struttura padovana per una grave crisi respiratoria.

Il decesso è sopraggiunto mentre il piccolo paziente di 6 anni veniva stato trasportato dall'ambulanza del Suem 118 di Piove di Sacco - in codice rosso - verso la struttura padovana, dove è giunto alle 5.50 di stamane. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa provinciale del 118 veneziano: raggiunta l'abitazione i sanitari hanno trovato il bambino senza conoscenza a seguito di una severa crisi respiratoria. E' stato richiesto un approfondito riscontro diagnostico per accertare le cause della morte.