Pace, crisi, ripartenza: quanti vip al think tak di Remind al Parlamento Europeo

Il 21 settembre si tiene a Roma nella sede del Parlamento europeo - Ufficio Italia un incontro celebrativo e partecipativo “Insieme per la pace nel mondo”, promosso da Remind in collaborazione con il Parlamento europeo - Ufficio Italia e l’Osservatorio per la Cura della Casa Comune in occasione della Giornata Internazionale della Pace. Paolo Crisafi, presentando le motivazioni dell’iniziativa: “Solo perseguendo ‘virtute e canoscenza’ e alimentando le strade della Pace con Verità, Giustizia e Amore si potranno costruire le fondamenta per un futuro migliore. È necessario partire da una nuova concezione della Cultura dell’Abitare che ponga al centro il benessere delle persone negli spazi, luoghi e territori in cui vivono e operano e le buone pratiche nel rispetto del Pianeta”. L’iniziativa, una vera e propria maratona di interventi di spessore della durata di una giornata (mercoledì 21 settembre ore 9:15-18:45), è articolata in una sezione introduttiva dal titolo “Insieme per la Giornata Internazionale della Pace” che vede il Saluto di S.E. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Segretario Generale CEI, e in tre sezioni divise a loro volta in specifiche aree tematiche.

APERTURA DEI LAVORI & MODERAZIONE DELLE TRE SEZIONI

Paolo Crisafi, Presidente Remind, Presidente Osservatorio per la Cura della Casa Comune e Comitato Scientifico “Master in Relazioni Istituzionali, Lobby e Comunicazione d’Impresa - Luiss Business School”, apre e coordina i lavori della giornata “Insieme per la Pace nel Mondo”: “Siamo convinti che le persone che portano avanti le buone pratiche siano Operatori di Pace per superare concretamente, insieme, le emergenze e i problemi quotidiani”. Il Direttore del Parlamento Europeo - Ufficio Italia Carlo Corazza interviene sul complesso scenario internazionale economico e sociale.

SALUTI CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

In apertura dei lavori, nella sezione “Insieme per la Giornata Internazionale della Pace”, l’intervento di S.E. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi - Segretario Generale CEI: “«Insieme per la pace nel mondo» è un momento di pace, con tante voci, competenze e punti di vista che si incontrano per un obiettivo comune. Un valore, quello della pace, che è madre di tutti i beni e fondamento della gioia. Un caro saluto a tutti, a Remind, al Parlamento Europeo – Ufficio Italia, all’Osservatorio per la Cura della Casa Comune e ai partecipanti di quest’importante giornata di riflessione”.

GIORNALISTI A COMMENTO DELLE AREE TEMATICHE

Andrea Monda - Direttore “L’Osservatore Romano”, Guido D’Ubaldo - Presidente Ordine Giornalisti del Lazio, Giancarla Rondinelli - Giornalista “Porta a Porta” - Rai1, Agnese Pini - Direttrice “La Nazione”, “Il Giorno”, “Il Resto del Carlino” e “Quotidiano Nazionale”, Roberto Napoletano - Direttore “Il Quotidiano del Sud”, Mariangela Pira - Giornalista “SkyTG24”, Vanessa Quinto - Giornalista “Rai News 24”, Alvaro Moretti - Vicedirettore “Il Messaggero”, Davide Vecchi - Direttore “Il Tempo”, Dino Pesole - Editorialista “Il Sole 24 Ore” e Andrea Pancani - Vicedirettore “Tg La7”. OPERATORI DI PACE Sono state istituite da Remind, l’Osservatorio per la Cura della Casa Comune, NewsRemind e il Parlamento Europeo - Ufficio Italia le pergamene “Operatore di Pace nel Mondo”, il riconoscimento conferito alle persone partecipanti in virtù del loro impegno per la costruzione di momenti e iniziative di pace fondati sui pilastri della verità, della giustizia e dell’amore. Una pergamena alla Memoria di Suor Maria De Coppi, la comboniana che, dopo una vita dedicata ai poveri, è stata uccisa in Mozambico lo scorso 7 settembre.

ENERGIA, GAS E CLIMA

L’emergenza climatica e ambientale, energetica e delle materie prime è una delle principali sfide del nostro tempo con l’obiettivo dello sviluppo economico e della messa in sicurezza in chiave sostenibile del Pianeta. L’alluvione che ha colpito i territori delle Marche dimostra come tali temi siano sempre più di primaria importanza e dovranno essere oggetto di attenzione del nuovo Governo e del nuovo Parlamento. Vengono illustrati i “10 Comandamenti Verdi” scritti da Don Josh e rielaborati e promossi da Remind in “10 Linee Guida Sostenibili” per un Paese Resiliente, Inclusivo, Salubre e in Armonia con il Creato. KEYNOTE SPEAKER: Riccardo Valentini Premio Nobel per la Pace per le Ricerche sul Cambiamento Climatico (Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici - Ipcc): “È necessario agire quanto prima per fronteggiare questa emergenza energia, gas e clima. Cerchiamo di trovare in questo dramma uno stimolo ad accelerare la transizione ecologica. In questo senso, le soluzioni al problema devono comportare un impegno attivo da parte della cittadinanza, delle imprese, della politica e delle istituzioni”. Ciro Vacca Capo Dipartimento Immobili e Appalti della Banca di Italia: “La Banca d’Italia è da tempo impegnata sui temi della tutela dell’ambiente e della sostenibilità. A livello internazionale, la Banca partecipa ai gruppi di lavoro del G20 su energia e finanza sostenibile e concorre all’individuazione delle criticità legate ai rischi che i cambiamenti climatici possono apportare al sistema economico e finanziario, nonché all’esame delle migliori pratiche per mitigarli. Sul piano nazionale l’Istituto collabora con propri esperti alla Relazione sulla situazione energetica predisposta dal Ministero dello Sviluppo economico; partecipa ai lavori del Comitato per la stima del capitale naturale e dell’Osservatorio sulla finanza sostenibile, coordinati dal Ministero dell’Ambiente; ha contribuito a definire la parte sulla povertà energetica del Piano clima-energia. Nelle sale dell’Istituto sono organizzati ed ospitati congressi e seminari in materia di evoluzione dei mercati elettrici, ricadute per i consumatori, rapporti tra sviluppo sostenibile, finanza e rischio climatico”.

NUOVE CONCEZIONI DI IMMOBILIARE ALLARGATO E DI CULTURA DELL’ABITARE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE, NEGLI SPAZI, LUOGHI E TERRITORI DOVE VIVONO E OPERANO

Cosa significa oggi vivere nelle città? Cosa possiamo imparare dalle crisi che si sono succedute nel corso degli anni? E cosa ci aspettiamo dal futuro prossimo? La giornata sarà l’occasione per condividere idee e progetti che i Comuni Italiani intendono realizzare o che già stanno ponendo in essere al fine di valorizzare i propri territorisecondo una nuova Cultura dell’Abitare. A tale scopo partecipano le migliori competenze della filiera degli enti locali e degli operatori ponendo al centro il benessere delle persone, negli spazi, luoghi e territori dove vivono e operano. In tale contesto l’attività del Demanio è una buona pratica da seguire. KEYNOTE SPEAKER: Alessandra dal Verme Direttore Agenzia del Demanio In linea con i valori delle nuove concezioni di immobiliare allargato e di Cultura dell’Abitare per il benessere delle persone, negli spazi, luoghi e territori dove vivono e operano, il Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme: “Il nostro patrimonio immobiliare pubblico, le nostre città, hanno una Storia che deve essere valorizzata e portata alla memoria. Tecnologia e Innovazione sono strumenti per valorizzare e rifunzionalizzare gli immobili, in un’ottica di sostenibilità e rispetto del pianeta. È necessario rendere gli immobili in abbandono utili alle PA e alle città. Devono divenire simbolo di uno Stato presente, generoso e vicino ai Territori. Dobbiamo tornare a fare cose belle, nel passato siamo stati innovatori e cultori dell’architettura e dell’arte”. Saluta i lavori del think tank Remind per la pace l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor: “La cultura può e deve essere considerata, inoltre, uno dei principali motori di crescita per il nostro Paese, essendo questa fonte e produttrice di grande ricchezza economica e sociale. In quest’ottica si rende ancora più necessaria la valorizzazione della cultura in tutte le sue forme e declinazioni. Attraverso la promozione di eventi e iniziative di stampo culturale e sociale come il think tank Remind “Insieme per la Pace nel Mondo”. Nel complesso, Roma Capitale, con la sua storia millenaria e con il suo inestimabile patrimonio culturale è faro e guida dello sviluppo economico e sociale sostenibile. La collaborazione con Remind è volta a rendere sempre più la cultura di Roma Capitale quale ambasciatrice e “buona pratica” non solo a livello nazionale, ma anche europeo ed internazionale”.

LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO

Ripartire dalla bellezza significa riscoprire, valorizzare e migliorare ciò che già abbiamo, ciò che ci contraddistingue come singoli individui e come collettività, per rendere l’Italia e il Pianeta luoghi migliori. Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano:” Credo sia molto importante riflettere sul tema della cultura, in relazione alla ripresa economica post pandemica e in relazione ad un concetto universale, ad un tema universale come quello della pace e alla cultura come fattore e denominatore comune per la ripresa della società dopo una prolungata assenza dei momenti socio-culturali. Investire nella cultura e portare avanti una solida programmazione di investimenti culturali è un tema davvero centrale. Pensiamo ai fondi che il governo ha stanziato all'interno del PNRR per le grandi iniziative infrastrutturali per far nascere per esempio nuove biblioteche e nuovi musei, come quello dell'arte digitale e quello della resistenza che nei prossimi anni vedranno realizzazione.Questi sono solo alcuni degli esempi dell’evidente centralità del tema culturale in una società che si vuole lasciare le spalle la fase più cruda della pandemia e tornare a vivere nei luoghi e negli spazi deputati alla vita sociale e alla crescita culturale. Senza cultura non c'è futuro, la cultura è un veicolo straordinario di conoscenza e di crescita collettiva e quindi anche un veicolo di pace. Grazie a Remind e a Paolo Crisafi per aver realizzato questa giornata internazionale per la pace”. Michele dall’Ongaro Presidente - Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: “Con tutti i limiti che la vita ha dovuto subire durante il lockdown, dopo un po’, le persone hanno trovato un modo diverso per ritrovare il “contatto sociale”, cantando e suonando dai balconi. La scena di Piazza Navona deserta con il giovanissimo Jacopo Mastrangelo che suona Morricone alla chitarra elettrica la ricordiamo un po’ tutti. Si è scoperto (o riscoperto) che il senso più prossimo a quello del tatto è proprio l’udito. La musica ci tocca, ci avvolge, ci abbraccia. La Musica come strumento di pace? Forse. Non sempre. Vedremo come, quando e perché”. Nicola Colabianchi, Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari:” La sensibilità predispone a raggiungere, comprendere e penetrare l’essenza delle cose e la natura ed i bisogni delle persone. Nell’epoca del “tempo reale”, dove tutto avviene rapidamente e conseguentemente troppo spesso con superficialità, c’è bisogno di più spazio per la sensibilità. Non è facile migliorare una facoltà percettiva immateriale come la sensibilità, che appartiene alla sfera delicata della personalità e c’è un solo mezzo, finora individuato, in grado di accrescerla e svilupparla. Esso è la cultura. La cultura è sensibilità. La sensibilità è pace. La cultura è pace”.

MENS SANA IN CORPORE SANO

Quali sono le iniziative che si possono promuovere e finanziare per incentivare il benessere delle persone, stili di vita sani, lo sport, la corretta alimentazione e il buon sonno, in un’ottica di prevenzione e tutela della salute pubblica a partire dai più giovani fino agli anziani? Roberto Mancini Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio Italiana: “Saluto Paolo Crisafi, Carlo Corazza, le altre istituzioni e i partecipanti a “Insieme per la Pace nel Mondo”. Lo sport contribuisce alla promozione dei valori dell’aggregazione, dell’amicizia, del fare squadra con spirito costruttivo e non da ultimo al benessere delle persone, punti cardine di questo incontro Remind per la Pace. È ormai stato ampiamente dimostrato dalla scienza che lo sport sia una buona pratica per “costruire” mens sana in corpore sano. Come nello sport, per portare avanti il nostro Paese è quanto mai necessario impegno, serietà, professionalità, passione e equilibrio senza mai farsi prendere da eccessivi entusiasmi quando si vince o da troppa delusione quando si perde. Facendo una metafora con il sport, sono sicuro che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella continuerà a allenare e guidare l’Italia, come io la Nazionale di calcio, per andare oltre le crisi, superando le difficoltà. Onori al capitano Mario Draghi per il bel gioco fino ad ora svolto, nonostante le difficoltà incontrate. In bocca al lupo alla nuova squadra che avrà l’onore e l’onore di portare l’Italia verso il futuro brillante e di pace che si merita. Viva l’Italia, viva la Pace nel Mondo!” Giovanni Malagò Presidente del CONI: “Ritengo che questa giornata Remind dedicata alla pace, più che mai in un momento di crisi, possa lanciare un forte messaggio a livello educativo al fine di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica su queste importanti tematiche. Come CONI rappresentiamo un mondo che in assoluto è considerato il baluardo della pace; sapete tutti, infatti, che la tregua olimpica fa sì che vi sia un rispetto assoluto della pace tra i 206 paesi che compongono come comitati olimpici il sistema CIO a livello internazionale”.

CRESCITA ECONOMICA E SOCIALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA, CULTURALE E TURISTICA, IMMOBILIARE E INFRASTRUTTURALE

Come possiamo gestire le crisi in atto al fine di renderle un’opportunità di rilancio per il nostro Paese? Come possiamo far sì che parole come “turismo”, “lavoro” ed “economia” non vengano più associate alla parola “crisi”, ma ai concetti di ripresa e sviluppo valoriale, economica e sociale? Un percorso da realizzare anche e soprattutto attraverso una crescita previdenziale, assicurativa, culturale, turistica, immobiliare e infrastrutturale. KEYNOTE SPEAKER: Tiziano Treu Presidente del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro – Cnel & Coordinatore del Tavolo Permanente per il Partenariato Economico, Sociale e Territoriale della Presidenza Consiglio Ministri: “Il nostro Paese ha un tasso di disoccupazione molto alto, soprattutto giovanile, e di fronte alle ulteriori difficoltà che ci aspettano nei prossimi mesi, è necessario mettere in atto misure efficaci per il rilancio dell’economia in grado di trainare il mercato del lavoro. Ci tengo a sottolineare che rispetto ai lavori del think tank Remind Insieme per la Pace nel Mondo che le diverse anime dell’immobiliare che rappresentano oggi un nuovo paradigma, quello di immobiliare allargato, sono un traino di primaria importanza per lo sviluppo economico e sociale del Paese, una risorsa preziosa e fondamentale. In questo contesto, fondamentale il rispetto delle linee operative del PNRR. L'adempimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è infatti una questione quasi pregiudiziale anche per il lavoro ed è il presupposto necessario per affrontare le sfide che ci attendono e per concretizzare gli interventi per la transizione ecologica e l’innovazione digitale ai quali sono destinati rispettivamente quasi il 41 e il 27 per cento delle risorse del PNRR, per complessi 129,6 miliardi di euro. A mio parere, quindi, è necessario impegnarsi affinché́ le due transizioni contribuiscano allo sviluppo sostenibile nella triplice dimensione, economica, sociale e ambientale e permettano di conseguire maggiore equità̀di genere, generazionale e territoriale". Manfredi Lefebvre Vicepresidente Remind, Uomo di Affari, Esperto di Turismo: “Siamo in un contesto di buone pratiche dei settori produttivi del Paese. Partecipo ai lavori di “Insieme per la Pace del Mondo” come imprenditore italiano con una visione internazionale. Da anni la mia famiglia si occupa delle attività legate alla cultura e al turismo e, in particolare, alla navigazione. Sono stato insignito dal Parlamento Europeo Ufficio Italia del “Premio Internazionale Buone Pratiche” essendo ambasciatore del “Made in Italy” nel Mondo. Come Vicepresidente Remind porto avanti queste mie competenze all’ interno dei settori produttivi della nostra amata Italia; in questo senso è il mio contributo e della filiera immobiliare per la pace. Fare bene il proprio lavoro, con competenze, serietà e passione, sono le leve principali per andare oltre le crisi che si sono succedute nel tempo. Saluto le istituzioni estere, nazionali, locali, gli esponenti della società civile e i colleghi imprenditori e manager di questa giornata per la pace organizzata da Paolo Crisafi, come da mission di Remind, per uno sviluppo economico e una messa in sicurezza del Paese in chiave sostenibile”. Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi: “All’interno della filiera immobiliare il settore alberghiero italiano, il più grande in Europa con oltre 32 mila strutture e circa 1,1 milioni di camere, è al centro dell’economia del turismo che nel nostro Paese vale oltre il 13% del PIL. I due anni della pandemia hanno colpito molto duramente il comparto e ora la crisi delle bollette sta vanificando gli effetti della ripresa rilevati nell’ultimo periodo. L’aumento esponenziale dei costi dell’energia registrato negli ultimi mesi è insostenibile. Sono necessari interventi urgenti per scongiurare il rischio di chiusure e del ricorso ulteriore alla cassa integrazione”. Tiziana Stallone, Biologa, Presidente Enpab & Vicepresidente Adepp Associazione degli Enti Previdenziali Privati:” Riflettendo nella duplice veste di professionista sanitaria e di amministratrice di una Cassa di previdenza di professionisti biologi sul significato di pace interiore questa è senza dubbio condizionata dalla personale capacità di incidere sul benessere collettivo. Non può esistere una piena serenità se il nostro compito è monco. La consulenza nutrizionale non si conclude con una dieta ma con l’obiettivo finale del benessere in senso esteso della persona in termini di: miglioramento dello stato di salute, della modifica del suo stile di vita e dell’acquisizione di nuovi comportamenti che siano concepiti nel benessere dell’ambiente e dell’ecosistema. Così come far coincidere la previdenza con “la pensione” è miopia. Il futuro pensionistico dei biologi (e di tutti i professionisti) inizia e si costruisce nel presente”. Una Cassa di previdenza in visione del bene dei suoi iscritti li affianca per tutta la durata della vita lavorativa (e non solo all’atto del pensionamento) con politiche assistenziali mirate e un welfare attivo di sostegno al lavoro. ENPAB non è sola nella sua funzione sussidiaria dello Stato ma afferisce al sistema ADEPP (Associazione degli Enti di previdenza privati e privatizzati) che ad oggi ha l’adesione di 18 Casse di previdenza private e privatizzate e 2 Casse di assistenza. Tornando alla riflessione sulla Pace mi preme sottolineare che non è un atto solitario ma si consolida nella rete di persone che credono e lavorano ogni giorno per essa. Condivido, quindi, i valori del benessere delle persone nei luoghi dove vivono e operano, portati avanti da Remind, partendo da una connotazione immobiliare, per poi estendersi a tutti gli altri settori produttivi del Paese”.

INNOVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PAESE: PIANIFICAZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO

Le migliori espressioni del Paese agiscono per la tutela delle persone e degli investimenti con pianificazione, manutenzione e controllo delle attività per la messa in sicurezza di città, boschi, foreste, coste, fiumi, laghi, immobili e impianti. Ciò favorendo la transizione ecologica e digitale, l’innovazione tecnologica, lo sviluppo economico, le infrastrutture e le mobilità sostenibili. Bruno Barel, Avvocato e Professore universitario - Comitato Tecnico Scientifico Remind “Immobiliare Allargato”: “La nostra Costituzione contiene modifiche che costituiscono una svolta epocale e si allinea al quadro europeo ed internazionale in materia ambientale. La prima riguarda l’articolo 9 laddove prevede che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, richiama uno dei principi cardine del diritto dell’ambiente: lo sviluppo sostenibile. La seconda l’art. 41 della Costituzione, il bene ambiente limita e condiziona la proprietà privata, così come la salute, la sicurezza e il rispetto della libertà e dignità di ogni persona. Su tale scia è in corso lo studio per una revisione della normativa del testo unico di edilizia e di un testo delle norme attinenti all’immobiliare pubblico”.

LE BUONE PRATICHE PER ANDARE OLTRE LE CRISI E PER UN NUOVO INIZIO

Per andare oltre le Crisi, è stato attivato un percorso di Incontri con un traguardo simbolico il 21 settembre 2022 per celebrare - in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia e l’Osservatorio per la Cura della Casa Comune - la “Giornata Internazionale della Pace”. Un traguardo che costituisce nello stesso tempo un nuovo punto di partenza, al fine di contribuire alle politiche industriali per il Benessere delle Persone e del Paese e perfezionare normative e linee guida esistenti e in itinere. Tommaso Accetta, Presidente Giovani Remind: “Per un nuovo inizio credo fermamente che incontri come quello di oggi sul tema della pace siano essenziali al fine di rendere possibile e proficuo il raccordo fra tutte le componenti virtuose del Paese”.