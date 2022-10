Meteo, ottobrata bis in arrivo per la prima volta: caldo eccezionale per i prossimi 10 giorni

In arrivo una nuova ondata di caldo grazie alla ottobrata bis. La situazione di maltempo continuerà ancora al Sud, poi cambierà tutto.

Ottobrata bis: cos'è e quando arriva

Secondo il meteo, l'Ottobrata Bis, in arrivo nel nostro paese per la prima volta, sarà un fenomeno particolare per 4 aspetti. Per prima cosa, nelle prossime due settimane restanti di ottobre, uno dei mesi più piovosi dell'anni, potremmo avere ogni giorno sole e temperature in aumento. Poi, secondo i dati dell’Isac-Cnr (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima), «il periodo gennaio-settembre 2022 e stato il piu caldo mai registrato dal 1800 ad oggi: con l’Ottobrata Bis vivremo un’altra fiammata nordafricana con valori caldissimi e il 2022 continuerebbe ad essere il piu caldo da 222 anni».

Da riportare che le temperature saranno eccezionalmente calde per questo periodo su quasi tutta l’Europa. Sono previsti valori di 8-10°C superiori alla media tra Francia e Germania, 6-7°C in Italia con 26°C a Roma, fino a 27°C nei fondivalle altoatesini, ancora di piu in Sicilia e Sardegna con punte di 28-30°C all’ombra. Anche Milano sentirà il respiro nordafricano con massime fino a 24-25°C. Per ultimo, l’Ottobrata Bis sarà molto lunga. inizierà nel weekend e avrà una probabile durata di almeno 10 giorni, alcune emissioni modellistiche indicano persino la possibilita di alta pressione e tempo stabile fino alla prima settimana di novembre.

