Fugge dalla messa con l'ostia consacrata: il prete scende dall'altare e lo insegue

Al momento della comunione un uomo si tiene in mano l'ostia consacrata senza consumarla davanti al sacerdote e si allontana. Ma non aveva fatto i conti con l'occhio vigile del celebrante. Don Lorenzo Barbieri è sceso dall'altare e l'ha inseguito, riuscendo a raggiungere l'uomo prima che uscisse dalla chiesa e facendosi riconsegnare l'ostia.

E' accaduto alla messa delle 9.30 di ieri mattina in duomo a Oderzo, in provincia di Treviso, e tutto si è svolto in pochissimi secondi. I fedeli presenti hanno elogiato il sacerdote per la sua prontezza. Ci vuole parecchia attenzione per sventare i furti di ostie consacrate anche se poi si è scoperto che si trattava solo di un fedele della chiesa ortodossa che, sulla base dei propri principi, desiderava consumarla in disparte.

