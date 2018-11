Napoli, dopo le formiche all'Ospedale San Giovanni Bosco piove in sala parto

Piove in sala parto al San Giovanni Bosco. Il video è andato in onde a Storie Italiane. L'ospedale di Napoli, già interessato da un'invasione di formiche la scorsa settimana, adesso è alle prese con infiltrazioni di acqua piovan nella sala parto.

A confermare l’accaduto è anche un infermiere, che opera da diciotto anni all’interno del presidio sanitario, e dice: «In sala parto proprio ieri pioveva, nonostante le guaine fossero state appena rifatte. Ogni volta che piove, piove anche in ospedale: questa è già la terza volta».

E per quanto riguarda le formiche, il problema sembrerebbe tutt’altro che risolto. L’infermiere, infatti, racconta: «Ci sono ancora le formiche, stavano chiudendo una sala a turno nel reparto di chirurgia vascolare proprio per la presenza di formiche. Sembra si siano diffuse a macchia d’olio in tutto l’ospedale. Non riusciamo neanche noi a comprendere che cosa stia succedendo. L’ospedale ha 40 anni ed è il più giovane di Napoli, ma dimostra 70 o 80 anni».



