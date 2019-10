Rissa in ospedale per una mancata precedenza, 11 feriti: picchiati anche 5 infermieri

SAN BENEDETTO - Una mancata precedenza in viale De Gasperi scatena una furibonda rissa che ha il prologo nella trafficata via del centro e l’epilogo nel corridoio del pronto soccorso. Una rissa che ha coinvolto involontariamente anche cinque infermieri che hanno cercato di placare gli animi ma che sono stati picchiati dai sei contendenti i quali hanno adoperato anche le aste delle flebo per darsela di santa ragione.tutto ha avuto origine nel pomeriggio quando due famiglie a bordo di auto sono venute a diverbio per una precedenza in viale De Gasperi. Dalle parole, purtroppo, si è passati immediatamente ai fatti e alcuni di loro si sono presi a botte in mezzo alla strada. Ma proprio nel corridoio della zona triage del pronto soccorso le parti sono venute nuovamente a contatto ed è scoppiato il finimondo.

Ultimo aggiornamento: 08:11

