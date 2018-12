L'Osce approva documento a tutela dei giornalisti a rischio

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, annovera tra i principali successi della due giorni milanese dell'Osce un documento votato all'unanimità a tutela dei giornalisti a rischio. «Per la prima volta dopo 26 anni l'Osce ha trovato consenso unanime per adottare un documento che riguarda i giornalisti: per la libertà, il pluralismo e la sicurezza dei giornalisti che per la loro attività corrono rischi di carattere persecutorio» ha spiegato il ministro durante la conferenza stampa conclusiva.

LA DECISIONE

«Questa può sembrare una decisione scontata, ma in 26 anni non era mai stata raggiunta. Da oggi è stata adottata all'unanimità», ha sottolineato. Il lavoro di questa due giorni milanese del Consiglio ministeriale dell'Osce, secondo Moavero, ha dimostrato come l'organizzazione abbia «la vocazione a essere fonte di dialogo, che è nel suo Dna».

