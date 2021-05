L'alta velocità a Orte, dal 13 giugno i treni Frecciarossa fermeranno nel Viterbese

Una nuova fermata dell'Alta velocità a Orte, in provincia di Viterbo. Dopo Cassino e Frosinone, salgono così a cinque nel Lazio. Dalla prossima estate saranno due i treni Frecciarossa che collegheranno ogni giorno il comune del Viterbese alle principali città italiane.

Dal prossimo mese il collegamento veloce verso Milano sarà realtà. Quattro ore per raggiungere il capoluogo lombardo, altrettante per tornare, con una coppia di treni giornalieri. Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, lo aveva preannuciato lo scorso aprile. «Una fermata - ha detto Corradi - che andrà a intercettare tutto il bacino del Nord Lazio e dell’Umbria, che finalmente connettiamo al Nord».

Per il passaggio inaugurale del Freccia Rossa c’è anche una data indicativa, a cavallo del 13 giugno, con il passaggio al nuovo disciplinare estivo dei treni. «Oggi è una giornata storica per la nostra regione, per la provincia di Viterbo e per l'Italia vista la collocazione, strategica di Orte», ha sottolineato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti durante la presentazione del progetto.

Orte è un centro di interscambio e «siamo impegnati sulla strada Orte-Civitavecchia che collegherà il più grande porto crocieristico del Mediterraneo con questa rete ferroviaria», ha aggiunto Zingaretti.

