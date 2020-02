ORMELLE - Incidente stradale mortale questa mattina a Ormelle (Treviso), in via Ragazzoni: una vettura si è schiantata autonomante, andando praticamente distrutta nella parte anteriore. L'incidente è avvenuto intorno alle sette di martedì 18 febbraio. Un 27enne di Oderzo è morto nello schianto.

Ultimo aggiornamento: 10:49

