Pavia, ordina su Instagram un pacco con 300 grammi di hashish. Ma a casa arriva la polizia

Ordina la droga tramite il suo canale social ma a casa si presenta la polizia. E' la vicenda di un 35enne di Voghera che ha pensato bene di ordinare via internet, tramite il suo profilo Instagram, un pacco contenente 300 grammi di hashish proveniente dalla Spagna.

L'uomo, un commerciante di 35 anni di Voghera (Pavia), ha incaricato un amico, suo coetaneo, di andare a ritirare il pacco fatto recapitare in un bar della città. I loro movimenti, però, non sono sfuggiti ai carabinieri che li hanno denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In casa del commerciante i militari hanno sequestrato altri 20 grammi di marijuana e dieci grammi di hashish. Nell'abitazione dell'amico sono stati trovati 100 grammi di hashish e ulteriori cinque grammi sulla sua auto.

