Venerdì 22 Aprile 2022, 12:28

Si chiama operazione termostato ma molti ancora non sanno di che cosa si tratta. È bene però essere informati dal momento che scatterà a partire dal primo maggio. Ha a che fare con il consumo di energia, e nello specifico è un tentativo di ridurre la dipendenza dalla Russia in questo campo. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> CARTA IGIENICA, DOBBIAMO ABITUARCI A FARNE A MENO?