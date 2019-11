Maxi operazione antidroga a Perugia: oltre 150 arresti, giro da milioni di euro

Oltre 150 persone sono state arrestate e quintali di sostanze stupefacenti del valore di decine di milioni di euro sono stati sequestrati nel corso di una maxi operazione guidata dai Carabinieri di Perugia in collaborazione con organismi di polizia nazionali e internazionali. Lo rende noto in un comunicato il Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia. Nel corso dell'operazione, si legge nella nota, è stata smantellata «un'inedita e insospettabile organizzazione» di trafficanti internazionali di droga.



I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa con il Procuratore della Repubblica reggente di Perugia - Giuseppe Petrazzini - che si terrà oggi alle ore 11:00 presso la sala stampa del Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia. Alcune delle persone coinvolte nella maxi operazione che ha portato ai complessivi 150 arresti eseguiti dai carabinieri di Perugia, sono state bloccate negli ultimi giorni. Sui dettagli viene ancora mantenuto il riserbo. Sarà infatti il procuratore facente funzioni a illustrare nel dettaglio il bilancio dell'operazione.

