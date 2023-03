Vino all'asta per comprare medicine ai bambini: i fondi di «For Smiles» arrivano in Guatemala, India e Madagascar

Nella città eterna di Roma, il mondo del vino si unisce per sostenere i programmi medici di Operation Smile per curare i bambini nati con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi. È stata una grande gara di solidarietà l’asta di vini pregiati «For Smiles», charity event promosso dalla Fondazione Operation Smile Italia ETS nella meravigliosa cornice di Palazzo Colonna.

Una serata per celebrare i 40 anni di Operation Smile nel mondo e sostenere l’impegno dell’Organizzazione per i prossimi 10 anni: garantire l’accesso a cure mediche, gratuite e sicure, ad 1 milione di pazienti con malformazioni del volto nei Paesi a basso e medio reddito. Nel Salone Coffee House dell’antica dimora romana, Luciano Carnaroli ha battuto con la sua consueta maestria l’asta di vini donati da ben 64 delle più importanti cantine italiane, per un totale di 23 lotti.





A riscuotere maggiore successo sono stati: il lotto Monteverro con 13 prestigiose bottiglie in grandi formati, tra cui Jeroboam di Monteverro e di Tinata di varie annate, aggiudicato per 3.200 euro; lotto composto da Ornellaia con 1 Magnum da 1,5 Lt di Ornellaia 2019, Tenuta San Guido con 1 Jeroboam da 3 Lt di vino rosso IGT Toscana di «Guidalberto» 2017 e Le Corgne di Andrea Formilli Fendi con 3 Magnum da 1,5 Lt di Sauvignon Blanc 2017, aggiudicato a 1.500 euro; il lotto Tenuta San Leonardo con 3 Bottiglie da 0,75 Lt di San Leonardo 2015, 1 Magnum da 1,5 Lt di San Leonardo 2016, 3 bottiglie da 0,75 Lt di San Leonardo 2014, Masciarelli con 1 Magnum da 1,5 Lt di Marina Cvetic Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2018 e Livio Felluga con 2 bottiglie da 0,75 Lt di Cru Pinot Grigio Curubella 2019, aggiudicato per 1.500 euro.

Tra le prestigiose cantine anche un vino speciale della Tenuta Il Palagio autografata da Trudie Styler e Sting, battuta per 650 euro. L’evento solidale è proseguito poi nei saloni della Galleria del Cardinale Colonna con il Gala Dinner a cui hanno partecipato, tra gli altri, Eleonora Daniele, Roberto Ciufoli, Walter Rolfo, Elisabetta Ferracini e Claudia Conte, Gelasio Gaetani, Paolo Cuccia protagonisti anche di un confronto sulla sostenibilità durante l’asta. Partner dell’evento è stata la Fondazione Gambero Rosso, che ha curato il disegno del dessert. L’iniziativa si è svolta col sostegno di Smeg, in qualità di main sponsor, e da Orienta Spa - Società Benefit e The Good Idea S.r.l. Il ricavato della serata verrà destinato ai programmi medici di Operation Smile in Guatemala, in India e in Madagascar. Operation Smile è un’organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi. Dal 1982, cura ed assiste gratuitamente, bambini e adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali per donare loro il sorriso e un futuro. Grazie a migliaia di volontari medici e personale sanitario in tutto il mondo, fornisce cure, assistenza sanitaria e competenze mediche dove il bisogno è maggiore.

La Fondazione Operation Smile Italia Ets charity partner di Acea Run Rome The Marathon https://t.co/bz3yh3yRSF — di corsa (@newsdicorsa) March 8, 2023

La Fondazione Operation Smile Italia ETS supporta l’impegno dell’Organizzazione internazionale di cui fa parte, promuove iniziative di sensibilizzazione, ricerca e raccolta fondi per garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, ovunque nel mondo.