Il cestello della gru si sgancia, operaio muore schiacciato a Verona

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 13.30 in un cantiere edile di Verona, in via Vasari, nei pressi dello stadio Bentegodi. Secondo i primi rilievi dei carabinieri e dei vigili del fuoco, l'uomo si trovava sotto una gru quando è stato travolto dal cestello che si è improvvisamente sganciato dal braccio di una macchina movimento terra.

Il peso del cestello non ha dato scampo all'operaio, che è morto all'istante. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. La dinamica dell'incidente sarà ricostruita con precisione dai tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, intervenuti per gli accertamenti.

