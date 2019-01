Brescia, operaio rapito da un marocchino: il movente sarebbe la gelosia

Aumentano gli uomini delle forze dell'ordine per le ricerche dell'operaio rapito in provincia di Brescia martedì notte. Non si trova Mirko Giacomini, 45 anni, e neppure il suo sequestratore, il marocchino di 37 anni Abdeleouahed Haida. Un elicottero dei carabinieri sta sorvolando i boschi di Gavardo (Brescia) dove i due si troverebbero da due giorni. Alle ricerche, che sono andate avanti per tutta la notte, non parteciperanno volontari in quanto lo straniero è armato di pistola. Il movente alla base del gesto sarebbe la gelosia.

