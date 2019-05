Piacenza, operaio muore schiacciato da una lastra d'acciaio

Uscire per andare a lavoro ma non tornare a casa. Questa volta la vittima è un uomo di 68 anni e l'incidente è avvenuto stamattina in un'azienda meccanica alle porte di Piacenza. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri pare che intorno alle 8.00 l'operaio stesse lavorando all'interno dell'officina per sostituire un pesante stampo di acciaio. Per cause ancora da accertare la lastra gli sarebbe caduta addosso all'improvviso schiacciandolo: un peso enorme che lo ha ucciso sul colpo. Il 118 ha solo constatato il decesso. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza per liberare la salma.

Solo qualche settimana fa Alessandro Ziliani, un muratore bergamasco di 50 anni, era morto a Cortemaggiore (Piacenza). L'incidente era avvenuto il 1° maggio in un'azienda agricola. L'operaio era in cima a un ponteggio e stava eseguendo la demolizione di una struttura quando all'improvviso è stato travolto da un blocco di cemento che si è staccato e lo ha colpito al petto.

