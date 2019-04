Operaio schiacciato da un muletto nel deposito rifiuti a Giugliano: è morto sul colpo. Dramma allo Stir di Giugliano, in provincia di Napoli, in località Ponte Riccio dove a perdere la vita è stato un dipendente. Secondo quanto appreso, l'operaio, sarebbe stato travolto da un mezzo meccanico in manovra. Sul posto ci sono gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano e il 118. L'uomo è deceduto sul colpo. Le indagini allo stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti dIl Napoli sono della Polizia di Stato. Secondo quanto rende noto il Sindacato Azzurro, l'operaio era un dipendente del Consorzio unico di Bacino da tempo in servizio alla Sapna (Sistema ambiente provincia di Napoli).

Ultimo aggiornamento: 11:08

