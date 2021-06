Calabria, operaio travolto e ucciso durante lavori di manutenzione in autostrada

Grave incidente in Calabria, sull'Autostrada del Mediterraneo A2, dove stamattina un operaio addetto alla manutenzione è stato travolto e ucciso all'altezza di Francavilla Angitola, nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro nel Vibonese.

Si ribalta con il muletto in fabbrica a Pordenone, muore operaio di 38 anni: lascia 2 figli piccoli

APPROFONDIMENTI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Si ribalta con il muletto in fabbrica a Pordenone DECESSO E' morto al Goretti l'operatore ecologico precipitato a... PRATO Luana D'Orazio, indagato il marito della titolare ROMA Velletri, operaio di 45 anni morto folgorato

Secondo quanto si apprende, un veicolo in transito, per cause in corso di accertamento, ha investito il lavoratore che successivamente è morto. Attualmente rimane bloccato il traffico in direzione sud. Sul luogo dell'incidente, appena scattato l'allarme, è intervenuto l'elisoccorso ma l'operaio, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morto in conseguenza delle ferite riportate. Nella zona sono da tempo in corso dei lavori e c'è in atto un restringimento della carreggiata. Una lunga fila di mezzi si è formata sulla corsia sud dell'autostrada. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine.

E' morto al Goretti l'operatore ecologico precipitato a Formia con il camion nella scarpata