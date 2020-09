Cuneo, due fratelli precipitano in un silos pieno di mangime: uno muore, l'altro è grave

Tragedia a in un'azienda agricola di Cavallermaggiore nel cuneese. Questa mattina due operai impegnati nella verifica di un silos alto una quarantina di metri, riempito ieri sera con mangime per animali, sono caduti all'interno per il cedimento del tetto. Uno dei due, G.D. di 22 anni, è morto nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo.

Gravissimo il collega di 25 anni, D.N.F., che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Savigliano. Secondo Cuneo24.it i due sarebbero fratelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano, carabinieri, 118 con l'elisoccorso e personale Spresal dell'Asl. I due operai erano sul tetto impegnati in una verifica, poi la copertura avrebbe ceduto.

