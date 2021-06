Bologna, open day vaccino: la ressa finisce male e arrivano i carabinieri

Si vaccini chi può. A Bologna l'open day allestito in fiera è stato talmente partecipato che si è creata una ressa con malori e disagi tra le persone in fila.

Sono dovuti intervenire i carabinieri. Le dosi disponibili sono solo 1200 e fuori dall'hub si sta creando tensione per la gestione della fila, con persone che, dicono i presenti, l'avrebbero saltata cercando di passare avanti.

Già dalla nottata, circa cinquemila persone si sono letteralmente accampate e messe in fila per ricevere il vaccinon Johnson & Johnson. La tensione tra persone in fila è diventata impossibile da contenere. Tra le persone ammassate ci sono stat casi di malori per cui sono stati attivati anche i soccorsi.

Davanti all'ingresso non sono mancati insulti e spintoni.

Mica tanto, un saluto dall’open day vaccinale a bologna pic.twitter.com/qQK3zq7tN2 — Matteo Tedesco (@matteoted) June 2, 2021

