Ondata di caldo record su tutto il paese nel weekend: si toccheranno picchi di 39-41°

E' arrivata l'estate e dal prossimo weekend si cominceranno a registrare delle temperature da record. A pochi giorni dal 21 giugno, il caldo sta raggiungendo picchi molto elevati, ma toccherà il suo apice durante questo fine settimana quando si registreranno valori che superano 40 gradi. All'inizio della prossima settimana è previsto un riabbassamento delle temperature a partire dal Nord.

Le temperature

Il picco della prima ondata di calore verrà raggiunto tra sabato 19 e domenica 20 giugno. Punte di 39-41 gradi sono attese sulla Sicilia interna, ma anche in Puglia sul foggiano, picchi di 37-38 gradi su alcuni tratti della Val Padana come in Emilia ed in particolare tra il bolognese e il ferrarese e nelle aree più interne della Toscana. Valori di tutto rispetto si registreranno comunque anche altrove dove 32-33 gradi saranno all'ordine del giorno. Ad aggravare la situazione di disagio ci penserà inoltre l'aumento del fenomeno dell'afa, che contribuirà a mantenere le temperature molto elevate anche durante la notte.

