Omofobia, biglietto choc sotto la porta di casa: «Schifoso fr..., ci vorrebbe la camera a gas»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scrittore, studente e gay. E per questo ha subito un indegno attacco omofobo. Questa è la storia di Alessandro Reda, 24 anni, autore del libro "Libero di essere me stesso", una raccolta di poesie con versi dedicati anche a Monica Cirinnà definita «guerriera dei diritti».​Ma a Montemiletto, in provincia di Avellino, dove vive non si può essere liberi secondo alcuni. Il ragazzo, studente presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un foglio ritrovato sotto la porta di casa con tremendi insulti omofobi. "Schifoso ricc....ma quando ti cacciano di casa? Sei la vergogna di Montemiletto, ci vorrebbe la camera a gas, è meglio che ti uccidi".Alessandro a tanto odio e ignoranza ha risposto così: "Chi ha scritto questo messaggio a me indirizzato non solo attacca me ma attacca un'intera comunità. Non mi fermerete con le vostre intimidazioni e il vostro odio.La maggioranza dei miei compaesani non è con te o con voi. Sono fiero di quello che sono, la mia famiglia mi ama e continuo per la mia strada".