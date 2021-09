Uccide la ex moglie davanti ai colleghi, caccia all'uomo anche nei canali: si sospetta il suicidio

Sabato 11 Settembre 2021, 13:44

Continuano le ricerche di Pierangelo Pellizzari, l'uomo sospettato di aver ucciso la ex moglie, Rita Amenze, ieri nel Basso Vicentino. Amenze, 30 anni è stata uccisa con quattro colpi di pistola nel piazzale della ditta dove la donna lavorava. Per tutta la notte i carabinieri con le unità cinofile hanno battuto le zone di campagna attorno all'abitazione di via Quargente a Villaga (Vicenza), dove il 51enne ha abbandonato la Jeep con cui si è dato alla fuga dopo il delitto. Setacciati palmo a palmo i casolari abbandonati della zona, anche al di fuori del comune del Vicentino. A supporto degli investigatori anche i droni della Protezione civile e alcuni metal detector.

I sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza hanno iniziato stamane anche a dragare un canale nei pressi di via Quargente a Villaga ( Vicenza) nei pressi della zona dove Pellizzari ha abbandonato la Jeep. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo, 61 anni, si sia tolto la vita.