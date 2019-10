Ucciso a colpi di pistola nell'auto nel box di casa a Milano: la vittima aveva 63 anni

Il cadavere di un uomo di 63 anni, ucciso con diversi colpi di pistola, è stato trovato in serata all'interno della propria auto al piano interrato dei box in un condominio di Cernusco sul Naviglio ( Milano ), in via Don Milani 17. A scoprire il corpo, attorno alle 19, è stato un residente che ha chiamato i carabinieri della stazione locale.La vittima, originaria di Taranto ma da molti anni residente in Lombardia, viveva nello stabile dove è stato trovato senza vita. Secondo i primi rilievi del medico legale sarebbe stato ucciso con almeno 10 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire il profilo del 63enne e le sue ultime ore di vita.