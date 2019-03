Uomo ucciso davanti ai figli con un colpo di pistola nel piazzale della stazione alla Spezia: caccia a sottufficiale dell'Aeronautica

Un uomo è stato ucciso con tre colpi di pistola esplosi in piazza Ferro, nei pressi della Stazione alla Spezia nella tarda mattinata. Il 50enne, già noto alle forze dell'ordine, è morto in ospedale dove era stato trasportato da un'ambulanza del 118. Indagini affidate alla polizia.



Secondo una prima ricostruzione, il pregiudicato di 50 anni era per strada con i figli, una ragazza e un ragazzo, quando è stato investito da un'auto dalla quale è poi sceso un uomo che ha estratto la pistola con la quale ha esploso un colpo contro la persona a terra.​ A dare l'allarme è stato un passante.



«Sappiamo chi ha sparato». Lo ha detto il questore della Spezia Francesco Di Ruberto. Secondo quanto appreso, a sparare sarebbe stato un sottufficiale dell'Aeronautica. Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA