Omicidio Silandro, Omer Cim si era licenziato per pedinare Celine: lei voleva festeggiare con gli amici la fine della loro storia

Si era licenziato per pedinare Celine l'ex fidanzato Omer Cim, 28enne arrestato ieri dopo un inseguimento a passo Resia e indagato per la morte di Celine Frei Matzhol, 20 anni, uccisa a Silandro. L'uomo si era licenziato dall'hotel di Laces dove lavorava come tuttofare, per pedinare la ex che aveva trovato la forza di lasciare quel compagno violento, lo aveva raccontato nelle scorse settimane agli amici, con i quali voleva festeggiare la fine di quel rapporto tossico, organizzando una colazione insieme.

Ma non ha avuto il tempo di farlo: ieri mattina la madre ne aveva denunciato la scomparsa, e poche ore dopo il corpo della ragazza era stato trovato senza vita nell'appartamento di Cim, a Silandro, dove era stato trovato anche un coltello che gli inquirenti ipotizzano possa essere l'arma del delitto.

Le indagini e l'arresto

A far scattare le indagini sono stati i genitori di Celine che sabato si erano presentati in caserma per denunciare la scomparsa della figlia.