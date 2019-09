Napoli, cadavere in un bagagliaio a Scampia: indaga la Dda

A Napoli si spara ancora: omicidio in via Zuccarini, a Scampia. Il corpo di uomo è stato trovato nel bagagliaio di una Ford C Max, risultata rubata, lasciata in sosta. Il cadavere era avvolto in un lenzuolo, la testa coperta da un panno. Indaga la Dda.

La vittima è Domenico Gargiulo, 29 anni, residente nella zona delle Case Celesti. Il giovane aveva precedenti per spaccio di droga: da qualche giorno non si avevano sue notizie, ieri mattina la moglie aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. Sette anni fa Gargiulo sfuggì a un agguato nel corso del quale venne ucciso per errore Lino Romano, estraneo alle lotte criminali.



Ultimo aggiornamento: 21:24

