Omicidio a Rovereto, infermiera in pensione uccisa a colpi di accetta dal vicino. L'uomo si è costituito

Omicidio a Noriglio, una frazione di Rovereto (in provincia di Trento). Mara Fait, infermiera roveretana in pensione di 63 anni, è stata uccisa a colpi d’accetta da un vicino. Poi l'uomo, 48 anni, si è costituito ai carabinieri. L'omicidio è avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 in via Fontani. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che cercano di ricostruire la vicenda. Pare che tra l'uomo e la vittima ci fossero state accese discussioni. L'unica testimone è l'anziana madre della donna.

L'omicidio e i precedenti delle liti

Testimoni raccontano che fra i due vicini di casa ci fossero rancori che covavano da tempo, sfociati in passato in animati litigi. Proprio al culmine di uno di questi litigi l'uomo, di origini albanesi ma da tempo residente a Rovereto, ha impugnato l'ascia che usava per tagliare la legna e ha colpito Mara Fait. Secondo i primi rilievi un colpo violento alla testa che non ha dato scampo alla donna.

Unica testimone del fatto la madre della vittima, anziana e malata.