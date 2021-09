Omicidio di Rita Amenze: il marito Pierluigi Pellizzari confessa dove ha nascosto la pistola

Martedì 14 Settembre 2021, 15:10

Pierangelo Pellizzari non ha di nuovo risposto alle domande del pm. Il 61enne, accusato per la morte della moglie Rita Amenze avvenuto venerdì scorso a Noventa Vicentina. Nel corso del faccia a faccia con il Gip Roberto Venditti Pellizzari si è avvalso della facoltà di non rispondere per la seconda volta, dopo l'interrogatorio avvenuto il giorno dell'arresto davanti ai pm Blattner e Parisi. Il 61enne residente a Villaga (Vicenza) ha però rilasciato spontanee dichiarazioni fornendo agli investigatori elementi utili per il ritrovamento dell'arma del delitto, una pistola semiautomatica scomparsa dopo la tragedia e che potrebbe essere stata gettata nelle campagne della zona del Basso Vicentino, attorno all'abitazione di via Quargente.

Uccisa con 4 colpi di pistola

Nel frattempo domani sarà eseguita l'autopsia sul corpo della trentenne, freddata con almeno quattro colpi, e sempre per la giornata di mercoledì alle 20,30 nel comune di Noventa Vicentina si terrà una fiaccolata per ricordare Rita.

Rita Amenze è la 45a donna uccisa da un uomo in Italia nell'anno in corso, una lista che nel frattempo si è purtroppo allungata fino a quota 47, una strage che non si riesce a fermare.

